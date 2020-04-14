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Mağarada mahsur kalan köpek ve doğurduğu 9 yavru kurtarıldı

Mağarada mahsur kalan köpek ve doğurduğu 9 yavru kurtarıldıSİNOP sahilinde, deniz suyunun yükselmesiyle mağarada mahsur kalan köpek ve doğurduğu 9 yavrusu bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

14.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:03
Mağarada mahsur kalan köpek ve doğurduğu 9 yavru kurtarıldı
SİNOP sahilinde, deniz suyunun yükselmesiyle mağarada mahsur kalan köpek ve doğurduğu 9 yavrusu bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Karakum mevkisindeki bir mağarada sokak köpeği, 9 yavru doğurdu. Köpek ve yavruları deniz suyunun yükselmeye başlamasıyla mağarada mahsur kaldı. Durumu fark eden Yavuz Şen, mağaradan hayvanları alıp, kıyıya çıkardı. Köpeği daha önce beslediğini anlatan Yavuz Şen; "Hamile olduğunu gördüğüm bir köpek vardı. Burada yavrulasın, soğukta yavrulamasın diye 15 gündür bakıyordum. Bugün geldim bulamadım, her yere baktım. Başka bir siyah köpek yanıma geldi onun peşinden buraya geldim. Gittiğimde anne çıktı karşıma, anladım ki yavruları orada ama alınmayacak bir yerde doğum yapmış. Bir şekilde hepsini çıkarttık, 9 yavru yapmış ve hepsi sağlıklı" dedi. Mağarada mahsur kalan köpek ve doğurduğu 9 yavru kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuz Şen, Güncel
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