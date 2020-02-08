Mağaza açılışında indirim izdihamı (EK)

BURSA'da çeyiz ve ev eşyaları mağazasında açılışa özel indirim kampanyası düzenlenince, izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen binlerce kişi mağaza önünde beklerken, bir kadın baygınlık geçirdi. Ezilme tehlikesine karşı mağaza yetkilileri kapıları açmadı, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kent merkezinde çeyizlik ve eş eşyaları satan bir mağaza, bugün saat 11.00'de açıldı. Açılışa özel indirim reklamlarını gören vatandaşlar, yağan kara aldırış etmeden, saatler öncesinden mağaza önünde kuyruğa girdi. Binlerce kişinin mağaza önünde toplandığını gören mağaza yetkilileri, içeriye girişte ezilme tehlikesi yaşanabileceğini düşünerek kapıları açmadı. Buna sinirlenen bazı kişiler, mağazanın kapılarını yumrukladı. Kalabalık arasında bir kişi, baygınlık geçirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Binlerce vatandaşın mağaza önündeki bekleyişi sürüyor.

'İNSANLAR BİRBİRİNİ EZİYOR'

Mağaza açılışına geldiğini söyleyen Mehmet Güler, "Buraya açılışa geldik ama herkes bir kapıya toplandı. Millet birbirini eziyor. Yazık, günah. Bir şeyler almayı bekliyoruz, ama alamadan geri gideceğiz gibi duruyor. Mağaza sahibi para kazanacak diye insanlar burada birbirini eziyor. Çok yazık" dedi.

'BÜYÜK İNDİRİMLER İÇİN GELDİK'

İndirimli ürünleri alabilmek için beklediğini söyleyen Mustafa Akgün, "Büyük indirimler olduğunu duyunca sabah saatlerinde buraya geldik. Mağazaya geldik, fakat burada da bir yoğunluk var. İnsanlar sürekli kuyruktakileri arkadan ittiriyor. Ezilen ve bayılan var, çok kötü bir durum. Hava sıfırın altında eksi 2 derece, kar yağıyor. Hava buz gibi. İnsanlar adeta burada dondu" diye konuştu.

BİR ŞEY ALMADAN EVE GERİ GİDİYORUZ?

Annesiyle beraber alışverişe geldiğini belirten Betül Çelik ise, "İnsanlar burada resmen birbirlerini yiyorlar. Çok kalabalık. O yüzden hiçbir şey alamadan eve geri gidiyoruz" ifadelerini kullandı.