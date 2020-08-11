Mağaza açılışını deveyle yaptılar

Balıkesir'de açılışı yapılan halı mağazasının açılışına işletme sahibi deve getirerek açılışı öyle yaptı.

Burhaniye ilçesinde, bir halı mağazasının açılışında organizasyon ekibi gösteriler yaparken, süslenen bir güreş devesi de açılışa renk kattı. Hürriyet Caddesi'nde düzenlenen açılışta 'Ayyıldız' adlı güreş devesi caddelerde gezdirilirken ilgi odağı oldu. Burhaniye'de 2 yıl önce açılan Şenol AVM hizmetine devam ederken, bu defa aynı firma halı mağazası açtı. Hürriyet Caddesi'nde hazırlanan mağazanın açılışında büyük coşku yaşandı. İstanbul'dan gelen gösteri grubu çeşitli etkinlikler yaparken, Ayyıldız adlı güreş devesi de törene renk kattı. Yanı başına afiş asılan deve caddede gezdirilirken, ilgi odağı oldu. Mağaza Müdürü Fatih Seçilmiş, açılışa renk katmak için deve giydirildiğini söyledi.

Burhaniyelilere hizmet için mağaza açtıklarını anlatan Fatih Seçilmiş, "İki yıl önce burada Şenol AVM açtık. İlçede halı mağazası eksikliğini hissederek şimdi de halı mağazası açtık. 250 metrekare büyüklüğü ile yörenin en büyük halı mağazasını açtık. Burhaniye halkına hizmet vereceğiz. Açılış için İstanbul'dan organizasyon ekibi getirdik. Bu arada bir güreş devesi de açılışımıza renk kattı. Mağazamızda 300 liradan 3 bin liraya kadar halılarımız var. Burhaniyelileri mağazamıza bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR