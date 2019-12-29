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Mağaza çalışanı kadın, soyguncuyu böyle durdurdu

ABD'nin Hawaii eyaletinde mağazadan çaldığı elektronik ürünle kaçmaya çalışan soyguncuyu mağaza çalışanı kadın durdurdu.

29.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:02 Mağaza çalışanı kadın, soyguncuyu böyle durdurdu

ABD'nin Hawaii eyaletinde mağazadan çaldığı elektronik ürünle kaçmaya çalışan soyguncuyu mağaza çalışanı kadın durdurdu. Soyguncuyu kapıda yakalayarak mücadele veren kadın sonunda hırsızın elindeki ürünü alarak adamı dışarı attı.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Waimalu bölgesinde bir elektronik alet mağazasından çaldığı ürünle kapıya koşan soyguncuyu fark eden mağaza çalışanı kadın, soyguncuyu kapıda yakalayarak çıkmasını engelledi. Yoğun uğraş veren kadın, soyguncuyu iterek mağazaya geri soktu ve çalmaya çalıştığı ürünü elinden alarak soyguncuyu mağazadan attı. Mağaza güvenlik kamerası ise kadının tüm gücüyle soyguncuyla mücadelesini saniye saniye kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, 6 milyondan fazla kez izlendi.

Sosyal medya kullanıcıları, kadının çok güçlü olduğunu ve soyguncuyu tutabildiğini belirterek, "Bazen ürünü satın almak en iyi seçenektir" yorumu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızı durdurmaya çalışan kasiyer kadının mücadelesi

-Mağaza görevlilerinin yardıma koşması

-Hırsızın ürünü bırakıp kaçması



Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DHA

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