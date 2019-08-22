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Mağaza çalışanının dikkati sayesinde yakalandı

Ankara'da ikamet eden bir kişinin kopyalanan kredi kartıyla Adana'da alışveriş yapmak isteyen zanlı, mağaza çalışanının dikkati sayesinde gözaltına alındı.

22.08.2019 10:26 Mağaza çalışanının dikkati sayesinde yakalandı
Ankara'da ikamet eden bir kişinin kopyalanan kredi kartıyla Adana'da alışveriş yapmak isteyen zanlı, mağaza çalışanının dikkati sayesinde gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan elektronik ürün mağazasında görevli personel, 10 bin liralık cep telefonu almak isteyen müşterinin kredi kartı ve kimliğindeki isim farklılığından şüphelendi.
Personel, zanlıya telefonun başka bir şubeden getirileceğini belirterek, iki saat sonra yeniden uğramasını istedi.
Şüphelinin mağazadan ayrılmasının ardından durum polise bildirildi.
Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağazaya giderek önlem alıp zanlının gelmesini bekledi.
Bir süre sonra mağazaya dönen zanlı Yalçın İ. (30) polislerce gözaltına alındı.
Zanlının alışverişte kullanmak istediği kartın Ankara'da yaşayan Volkan Y'ye ait kredi kartı kopyalanarak oluşturulduğu belirlendi.
Volkan Y'nin kopyalanan kredi kartıyla 38 bin liralık alışveriş yapıldığı ve başka hesaplara 42 bin lira aktarıldığı öğrenildi.

Ankara, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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