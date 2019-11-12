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Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı

- Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandıBURSA - Bursa'da bir alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı.

12.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:13
- Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı
BURSA - 'da bir alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı. olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Olay merkez Osmangazi İlçesinde bulunan Zafer Plaza Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre alışveriş merkezinde yeni açılacak olan bir mağazanın tadilatını yapan Mustafa A. isimli bir genç yüksekten düşerek yaralandı. Mustafa A.'nın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Mustafa A.'yı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı

Polis, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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