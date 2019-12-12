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'Mağazacılık Günü'ne bandolu kutlama

Samsun'da '12 Aralık Mağazacılar Günü' bu yıl 7.'si düzenlenen kahvaltı organizasyonu ve bando gösterisi ile kutlandı.

12.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:11'Mağazacılık Günü'ne bandolu kutlama
'da '12 Mağazacılar Günü' bu yıl 7.'si düzenlenen kahvaltı organizasyonu ve bando gösterisi ile kutlandı.

Perakende ve mağazacılık sektörü çalışanlarının onurlandırılması amacıyla her yıl 12 Aralık'ta kutlanan Mağazacılar Günü'nde Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) yönetimi ve tüm mağaza çalışanları düzenlenen kahvaltıda buluştu. Mağaza çalışanlarının motivasyonunu artırmak ve paylaşımlarda bulunmak için yapılan kahvaltı AVM'de bulunan bir kafede gerçekleşti.

Düzenlenen kahvaltı sonrasında toplu bir fotoğraf çekerek anı kaydeden çalışanlar ve mağaza yönetimi daha sonra yapılan bando gösterisi ile eğlendi. Ellerindeki müzik aletleri ile alışveriş merkezindeki mağazaları gezen bando ekibi mağaza çalışanlarına eğlenceli dakikalar yaşattı. Yeşilyurt AVM yönetimi tüm çalışanların 12 Aralık Mağazacılık Günü'nü bu şekilde kutladı.

Şenlik havasında geçen gösteri sonrasında kutlama sona erdi. - SAMSUN

Yeşilyurt, Samsun, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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