Mağazadaki sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasında

Yalova'da ayakkabı mağazasında bulunan sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Süleymanbey Mahallesi'ndeki Yalova Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'ndeki mağazaya gelen iki müşteriden biri iş yeri sahibini oyalarken diğeri sadaka kutusunun üzerine hırkasını bıraktı.

Daha sonra ayakkabıyı inceleyen şüpheli, bir süre arkadaşını bekledi. İş yeri sahibinin arkasını dönmesini fırsat bilerek sadaka kutusunu alan şüpheli, mağazadan uzaklaştı. Arkadaşı da ayakkabıyı denedikten sonra iş yerinden ayrıldı.

Şüphelilerin mağaza sahibini oyalayıp sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yeri sahibi Emre Karahasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüphelilerin mağazadan ayrıldıktan sonra sadaka kutusunun çalındığını fark ettiğini söyledi.

Kutuda 200 lira olduğunu aktaran Karahasan, şüpheliler hakkında şikayetçi olmadıklarını kaydetti.