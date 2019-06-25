25.06.2019 17:43
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Mağazadan eşofman ve deodorant çalan 2 Iraklı tutuklandı

Mağazadan eşofman ve deodorant çalan 2 Iraklı tutuklandı

Samsun'da 3 ayrı mağazadan eşofman, deodorant ve çorap çaldıkları iddia edilen Irak uyruklu 2 şahıs mahkemece tutuklanırken, 1 Iraklı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun 'da 3 ayrı mağazadan eşofman, deodorant ve çorap çaldıkları iddia edilen Irak uyruklu 2 şahıs mahkemece tutuklanırken, 1 Iraklı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Mustafa A.M.M. (23), Ahmet A.K.A.M. (27) ve Hıba F.T.A.A. (23) adlı kadın, 3 ayrı mağazadan eşofman, deodorant ve çorap çaldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 Iraklı, Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen Mustafa A.M.M. ve Ahmet A.K.A.M. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken Hıba F.T.A.A. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Canik , Irak , Samsun , 3. Sayfa

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