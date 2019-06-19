19.06.2019 14:45
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Mağazadan hırsızlık güvenlik kamerasında

Mağazadan hırsızlık güvenlik kamerasında

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir mağazadan 70 bin liralık elektronik ürün çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir mağazadan 70 bin liralık elektronik ürün çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Mahallesi Belediye Caddesi'nde A.V'ye ait elektronik ürün satılan mağazaya camı taşla kırarak giren iki şüpheli, 11 cep telefonu, bir televizyon ve bir tableti alarak kaçtı.
İhbar üzerine haber verilen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu.
Polis, mağazadan toplam 70 bin liralık elektronik ürün alan zanlıların çalıntı bir otomobille kaçtığını tespit etti.
Güvenlik kameralarına, iki şüphelinin yaklaşık bir dakikada ürünleri çalması yansıdı.
Kaynak: AA
Merkez, Pursaklar, Ankara, Güncel

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