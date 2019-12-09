Samsun
'un merkez İlkadım
ilçesinde mağazadan hırsızlık yapan 3 şüpheli güven timlerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan güven timleri, Mecidiye Çarşısı'nda devriye sırasında yol kenarında 2 kişinin poşetlerde bulunan giysilerin barkodlarını kestiğini gördü.
Şüpheli M.G. (37) ve İ.S'nin (53) üzerinde arama yapan ekipler, mağazadan çalındığı değerlendirilen giysiler, metal mıknatıslı alarm sökme aleti ve tornavida ele geçirdi.
Giysilerin mağazadan çalındığının tespit edilmesinin ardından 2 şüpheli gözaltına alındı.
Güven timleri, Kale Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki mağazada bir şüphelinin hırsızlık yapabileceği yönündeki ihbar üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, ihbar edilen S.A'yı (25) barkodunu keserek giydiği montla mağazadan çıkmaya çalışırken durdurdu.
Hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli güven timlerince gözaltına alındı.