Mağazadan tavayı kaş ve göz arasında böyle çaldı
Mağazadan tavayı kaş ve göz arasında böyle çaldı Tava hırsızlığı kamerada Bahçelievler'de mutfak eşyaları satan bir mağazaya giren kadın, dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanarak asılı olan tavayı kaş ve göz arasında çalarak kaçtı.
10.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:41
Mağazadan tavayı kaş ve göz arasında böyle çaldıTava hırsızlığı kamerada
İSTANBUL - Bahçelievler 'de mutfak eşyaları satan bir mağazaya giren kadın, dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanarak asılı olan tavayı kaş ve göz arasında çalarak kaçtı. Kadının rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirtirken, yaşana o anlar kameraya yansıdı. Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahmut Bey Caddesi üzerinde bulunan mutfak eşyaları satan bir mağazada yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mağazaya gelen şüpheli bir kadın, tavaların asılı olduğu bölüme geçerek asılı olan bir tavayı yanına aldı. Kadın, tavayı yanında bulunan poşetlerin arasına hızlı bir şekilde sakladı.Daha sonra kaşla göz arasında mağaza sahibinin de dalgınlığından faydalanarak gözden kayboldu. Kadının rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirtti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İSTANBUL - Bahçelievler 'de mutfak eşyaları satan bir mağazaya giren kadın, dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanarak asılı olan tavayı kaş ve göz arasında çalarak kaçtı. Kadının rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirtirken, yaşana o anlar kameraya yansıdı. Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahmut Bey Caddesi üzerinde bulunan mutfak eşyaları satan bir mağazada yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mağazaya gelen şüpheli bir kadın, tavaların asılı olduğu bölüme geçerek asılı olan bir tavayı yanına aldı. Kadın, tavayı yanında bulunan poşetlerin arasına hızlı bir şekilde sakladı.Daha sonra kaşla göz arasında mağaza sahibinin de dalgınlığından faydalanarak gözden kayboldu. Kadının rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirtti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Mağazadan tavayı kaş ve göz arasında böyle çaldı
Etiketler : Bahçelievler, Genel
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