Mağazalar kapandı, AVM’ler kapatmıyor

Mağazalar kapandı, AVM'ler kapatmıyorKapatma kararı almayan AVM'ler iş yerlerinden kira talep ediyorBURSA - Dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı küresel bazda mücadele verilirken, Türkiye 'de virüsün yayılma hızını yavaşlatabilmek için her geçen gün yeni bir tedbir alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan milyonlarca kişi evlerinden dışarıya çıkmazken uyarıya duyarlılık gösteren iş yerleri de geçici süre faaliyetlerini durdurup salgına karşı önlem alıyor. Kira riskini göze alan kapatıyor alamayan açık kalıyorSalgının yayılmaması amacıyla alınan önlemler kapsamında bazı markalar da Türkiye'deki mağazalarını kapama kararı aldı. Boyner, Mavi, İpekyol, Twist ve Machka, YKM, Mudo, So CHIC, Adil Işık, Vakko, Fiba Perakende'nin temsil ettiği Marks & Spencer ve Kiğılı da koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'deki tüm mağazalarını bugün itibariyle geçici süreliğine kapattığını duyurdu. Bu mağazaların kapatma kararı almasıyla birlikte bir çok büyük AVM de sesizliğe büründü.Ancak AVM'ler kapama kararı almadığı için kira ödeme riskini göze alamayan küçük mağazalar korona virüs tehlikesine rağmen iş yerlerini kapatamıyor. Bursa 'daki en büyük AVM'lerden biri olan Mudanya Yolu üzerindeki Korupark AVM'de de mağazaların büyük bir çoğunluğu kapanmış durumda. Ancak kapama kararı almayan AVM yönetimi kira konusunda da kiracılarına her hangi bir açıklama yapmadı. Kira riskini alamayan mağazalar salgın riskine rağmen çalışmaya devam ediyor.AVM'deki iş yerlerinin yüzde 80'nin kapalı olduğunu belirten iş yeri sahipleri; "AVM kapama kararı almadığı için bizlerden kira talep edecek. Bazı iş yerleri kira talep edileceği korkusuyla iş yerlerini kapatamıyor. Buna bir an önce bir açıklık getirilmeli" diye konuştular.Öte yandan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği halk sağlığı için toplum ve perakendecilerin de taleplerini dikkate alarak AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı almıştı. Dernek Başkanı Hüseyin Altaş, "Biz AVM'lerin kapatılmasından yanayız" demişti.AVM yetkilisi de konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak, "AVM'lerde büyük marketler, eczaneler ve kişisel bakım ürünleri satan iş yerlerimiz var. Vatandaşlar buraları kullanmak istiyor. Bakanlıktan AVM'lerin kapatılması ile ilgili bir açıklama gelmesi durumunda bu değerlendirilir" dedi.

Kaynak: İHA

