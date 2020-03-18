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Mağazalar, kepenkleri indiriyor!

Günlük hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle bazı markalar mağazalarını kapatma kararı aldı.

18.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:47
Mağazalar, kepenkleri indiriyor!
Günlük hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle bazı markalar mağazalarını kapatma kararı aldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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