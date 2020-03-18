Mağazalar, kepenkleri indiriyor!
Günlük hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle bazı markalar mağazalarını kapatma kararı aldı.
18.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:47
Günlük hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle bazı markalar mağazalarını kapatma kararı aldı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi