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Mağazalardan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Nevşehir ve Sakarya'da 8 ayrı mağazada hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

26.08.2019 14:24 Mağazalardan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Nevşehir ve Sakarya'da 8 ayrı mağazada hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık-Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir'de 6, Sakarya'da 2 mağazadan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelinin kimliğini tespit etti.

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.S.D'nin beraberinde, yaklaşık değeri 8 bin lira olan çok sayıda pil, kişisel bakım ürünleri, tamir araç ve gereçleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı malzemeler, mağaza yetkililerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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