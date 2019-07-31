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Mağazaya kaçak ilaç operasyonu

Kayseri'de bir giyim mağazasında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iş yeri sahibi yakalandı.

31.07.2019 11:13 Mağazaya kaçak ilaç operasyonu
Kayseri'de bir giyim mağazasında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iş yeri sahibi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir giyim mağazasında yurt dışından kaçak yolla getirilen cinsel uyarıcı ilaç ve halk sağlığını bozan ürünler satıldığını belirledi.
Polis, mağazaya düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi M.A'yı gözaltına aldı.

Mağazada yapılan aramada, 3 bin adet cinsel uyarıcı hap ve 260 kutu tıbbi içerikli ürün ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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