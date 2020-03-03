Magdalalı Meryem Filmi

Birinci yüzyılda kutsal topraklarda geçen film
, yeni bir hayat arayışı içinde olan, esrarengiz kadın Magdalalı Meryem’in hayatını konu ediyor. Küçük bir balıkçı kasabasında, geleneksel yapıdaki ailesiyle yaşayan Meryem, baskılarla sınırlandırılan hayatını bırakıp yeni bir harekete katılmaya karar veriyor. Karizmatik lider İsa’nın hareketine katılan Meryem, onun öğretilerini takip ederek Kudüs’e gider. Meryem kendisini Kudüs’te Hristiyanlığın doğuş hikayesinin ortasında bulacaktır. Garth Davis yönetmenliğindeki film
de Magdalalı Meryem’i Rooney Mara canlandırıyor.Yönetmen:
Garth DavisSenaryo:
Helen Edmundson, Philippa GoslettOyuncular:
Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Ariane Labed, Ryan Corr, Sarah-Sofie Boussnina, Tahar Rahim, Lubna Azabal, Hadas Yaron, Shira Haas, Lior Theodoridis, Charles Babalola, Tsahi Halevi , Tawfeek Barhom, Uri Gavriel, Giovanni Cirfiera, Jacopo Olmo Antinori, Zohar Shtrauss , Michael Moshonov , Giorgio Caputo, Francesco Scianna, Roy Assaf, Giacomo FaddaFilmin Türü:
TarihOrijinal Adı:
Mary MagdaleneYapımcı Firma:
See Saw FilmsYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
120 dk.Dağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
01.01.2070 Magdalalı Meryem Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.