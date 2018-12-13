Mağdur Aileye İşadamları Derneği Sahip Çıktı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:11



13 Aralık 2018 Perşembe 16:11

Malatya'da sosyal yardımlaşma vakfından aldığı odun kömürü çalınan aile Tüm Sanayici ve İş Adamlar Derneği Malatya Şubesi sahip çıktı. Aileye odun kömür yardımında bulunan Dernek Başkanı Murat Gümüş, yardımseverleri de göreve çağırdı.Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu mahallesinde oturan 2 çocuk sahibi Şefika Çetinsertaş, bir süre önce vakıftan yakacak yardımı aldı. Ancak aldığı yakacakların kapının önünden çalınması ile mağdur olan aile, yetkililerden destek istedi. Konudan haberdar olan TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, aileye kömür ve odun yardımının yanı sıra yiyecek desteği verdi.Eşinden boşandığını ve 2 çocuğu ile birlikte yaşadığını belirten Çetinsertaş, evlerindeki eşyalarının da çocuğunun okulundaki öğretmenlerin aldığını söyledi. Geçinmek için ev temizliğine gittiğini belirten yardıma muhtaç kadın, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı da çok sevdiklerini belirterek evlerine davet etti.Şube Başkanı Gümüş ise dernek olarak ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyleyerek "Evde iki genç çocuk var okuyorlar, öğrenciler. İnşallah Malatya'da duyarlı hayır sever kardeşlerimiz bu haberden sonra harekete geçerler diye düşünüyorum. Malatya halkı sessiz kalmaz" dedi.Gümüş, Malatya halkının duyarlı olduğunu ve garibanı yalnız bırakmadığını söyleyerek "İnşallah bundan sonra yardımların devamı gelir. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA