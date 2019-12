Mağdur avukatları, "Mavi Marmara" dosyasının kapatılmasına itiraz edecek

Mavi Marmara Mağdur Avukatları, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığının, İsrail 'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosundaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede dosyayı üçüncü defa kapatma kararına itiraz edecek.Mavi Marmara Mağdur Avukatları yaptıkları yazılı açıklamada, UCM Savcılığının, Ön İnceleme Bürosu Hakimleri ve Yüksek Mahkeme Hakimlerinin soruşturmaya başlanması gerektiğine yönelik açık kararlarına rağmen hiçbir yeni gerekçe belirtmeksizin ve dosyadaki eksiklikler tamamlamaksızın soruşturmaya başlamama kararı verdiği hatırlatıldı.Bu dosyanın UCM Savcılığının önünde olan ve soruşturma açmamakta direndiği diğer Filistin dosyalarıyla aynı nitelikte olduğu anlatılan açıklamada, söz konusu kararla tüm dünyanın gözleri önünde açıkça görüldüğü üzere savaş suçu niteliğindeki suçların yargılanmaması için adeta İsrail koruyuculuğu, savunuculuğu yapıldığı kaydedildi.UCM hakimlerinin ise savcının dosyalara yaklaşımını eleştirerek, UCM'nin temel değerlerini korumak amacıyla bağdaşan beyanlarıyla halen umutlu olmaya devam ettikleri belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:"Yüksek mahkemenin daha evvel yaptığı usul duruşmasında da belirttiği üzere savcının soruşturmayı başlatmaması halinde mahkeme olarak soruşturmanın doğrudan açılmasına karar verme yetkisi bulunmaktadır. Mağdur avukatları olarak savcının bu kararına karşı itiraz yoluna başvurulacaktır. Yüksek Mahkeme tarafından bu itirazımızın olumlu şekilde değerlendirilmesi, savcının kararının yeniden kaldırılmak suretiyle soruşturmaya başlanmasını beklemekteyiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, adaletin ve uluslararası hukukun tesisi amacına hizmet etmeli ve kuruluş felsefesine uygun hareket etmelidir.Dünyanın gözleri önünde sivil insanların katledildiği ve gerek insani yardım boyutu gerekse olayın gerçekleşme şekli ile açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliğindeki suçların örtülmesi mümkün değildir. Vicdanlardaki adalet duygusunun gereği soruşturmanın bir an evvel başlatılması ve bu olayın faillerinin mahkemeye çıkarılmasıdır. UCM Savcısı, esasen bu suçları hiçbir şekilde ört bas edemeyeceği için gelinen noktada usulü mazeretlerin arkasına sığınmaktadır. UCM hakimlerinin de bu evrensel vicdanın sesine karşılık vereceği ve Filistin özelinde her türlü haksız fiilin cezalandırılacağı bir mahkeme sürecini başlatacağına inanıyoruz. Bu noktada gerekli tüm itirazlar yapılacak ve UCM süreci takip edilecektir."