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Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ı cinayet sebebiyle kutladı

Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, eşi Emine Bulut'u boğazından keserek katleden Fedai Baran'ı "Kahraman" olarak nitelendirip tebrik etti.

23.08.2019 18:23
Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ı cinayet sebebiyle kutladı

Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'u vahşice katleden eski eşi Fedai Baran için "Kahraman" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özen, "Aslan parçası, meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım anasının genç sevgilisinin yanında hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok. Gerçek katilÖmer Uğur Gençcan ve onu oraya atayan AKP'liler ve birgün mutlaka yargılanacaklar" dedi.

YARGITAY DAİRE BAŞKANINI HEDEF ALDI

Özen' in katil diye nitelendirdiği Ömer Uğur Gençcan'ın ise boşanma davalarına bakanYargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı olduğu öğrenildi.

BU İLK DEĞİL

Muhammet Özen, daha önce bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada "Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum" şeklinde konuşmuş, Özen söz konusu açıklamaları nedeniyle 'tahrik ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

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Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ı cinayet sebebiyle kutladı

Emine Bulut, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (2)
GERONİMO: Sayın savcılar ve hakimler bu paçavrayı izleyecekmisiniz?
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KÖYLÜ MURTEZA: BU TIPSIZ KISI BEN SAHSEN INSAN YERINE KOYMUYORUM VEDE KINIYORUM . ADI ADAM
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