Arda Turan'ın otel vatandaşı mağdur etti

İstanbul, Sütlüce'de geçtiğimiz Temmuz ayında İmrahor Caddesi üzerinde Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı çökmüştü. Apartmanın çökmesi nedeniyle çevrede bulunan binalar da hasar gördü. Binalarda büyük çatlaklar meydana geldiği görüldü.

MAĞDUR VATANDAŞLAR YARDIM BEKLİYOR

Bina sakinleri duvarları çatlayan evlerde tehlikeye rağmen yaşamaya devam ediyor. Mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaş evlere lağım suyu aktığını, duvarlarda çok derin çatlaklar olduğunu fakat kendilerine herhangi bir yardım gelmediğini belirtti. Evlerden çıkacak maddi güçleri olmayan vatandaşlar yardım bekliyor.

"ARDA TURAN BURALARI YIKTI"

Duvarları çatlayan evinde tehlikeye rağmen yaşamak zorunda kalan bir vatandaş, "Mağdurum. Tehlikeli ama evde kalıyoruz. Burada bina yıkıldı. Ben yardım falan görmedim. Konu mahkemede. Biz de evin içinde oturuyoruz. Hep çatlamış, yıkılabilir. Arda Turan hiç gelmedi buralara hiç görmedik. O buraları yıktı. O burayı başladı yapmaya, oynatmaya 4 katlı bina oradan aşağıya indi. Bina hep kaydı gitti. Arda Turan'ın inşaatıydı, hiçbir yetkili gelmedi. Lağım suyu evlere akıyor. Evler lağım suyu dolu. Binalar hep çatlak. İçeride de var çatlaklar. Allah sonumuzu hayır etsin, ne yapalım oturuyoruz. Bina çökünce bizim binalar da hep çatladı" dedi.