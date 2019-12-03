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MAGİAD, SGK İl Müdürü Kurt'u ağırladı

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt ve müdür yardımcısı Ali Toraman'ı ağırladı.

03.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:55MAGİAD, SGK İl Müdürü Kurt'u ağırladı
Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt ve müdür yardımcısı Ali Toraman'ı ağırladı.

Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette, İl Müdürü Kurt ve yardımcısı Toraman, istihdam teşvikleri, işveren uygulamaları, kayıtlı ekonomi, yabancı çalıştırma izni, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve GSS sistemi üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca dernek üyeleri, SGK ile ilgili akıllarındaki sorulara cevap buldular. Dernek Başkanı Ağırbaşlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kurt ve Toraman'a teşekkür etti. Ağırbaşlı, "Manisa, Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri. Ekonomik güç anlamında da Türkiye'de önde gelen Manisa'mızın iş adamları olarak bizler, istihdam konusunda şehrimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumunun gerek ekonomik anlamda gerek diğer anlamlarla daha iyi, daha güzel çalışmalar yapması bizleri sevindirir. Bizim amacımız dileğimiz; Manisa ilinin bir marka il olması. Burada da elbette ki bürokrasiye, Manisa'daki kurum ve kuruluşlara da görevler düşüyor. Gerek büyükşehir belediyesinin gerekse iktidarın yatırımları olsun güzel adımlar atılıyor. Bu hareketliliğe, ivmeye, sizlerin de bizlerin de en büyük desteği vermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. - MANİSA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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