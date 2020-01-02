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MAGİAD'tan yerli otomobile tam destek

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı TOGG tarafından üretimi yapılacak olan yerli otomobile tam destek vererek üretimin hemen ardından dernek olarak 15 adet yerli araç alacaklarını duyurdu.

02.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:26 MAGİAD'tan yerli otomobile tam destek
Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı TOGG tarafından üretimi yapılacak olan yerli otomobile tam destek vererek üretimin hemen ardından dernek olarak 15 adet yerli araç alacaklarını duyurdu.

MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı dernek adına yaptığı açıklamada, "Yerli imkanlar ve altyapı kullanılmak suretiyle ilk örnekleri üretilen ve seri üretime yakın vadede geçmesi planlanan yerli otomobili heyecan ve ilgi ile takip etmekteyiz. Bu vesile ile ortak girişim grubunu teşkil eden 'nin gözde şirketleri ile yerli otomobili her anlamda teşvik eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni canı gölden tebrik ederiz. Bu süreçte yerli otomobile yöneltilen 'tasarımı başkası yapmış, bazı noktalarda destek alınmış' gibi eleştirileri yersiz ve anlamsız buluyoruz. Zira burada önemli olan konu, milli bir amaç içerisinde 'yerli' olarak tanımlanabilecek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi noktasında meydana gelen toplumsal ve yönetimsel bilinçtir. Bugün elektrikli yerli otomobili üretmeye muktedir olan Türk milleti, ilerleyen yıllarda elektrikli uçaklar veya uzay araçları yapma yolunda ilk adımı atıyor demektir." dedi.

Osmanlı'nın son yüzyılına hakim olan ve günümüze kadar devam eden "Türkler üretemez, geliştiremez" anlayışının yıkılacağı bir çağa girildiğini kaydeden Ağırbaşlı şunları söyledi: "Zira insansız hava araçlarımız, akıllı füzelerimiz, üstün denizaltılarımız ile birlikte yerli otomobilimiz üreten bir Türkiye'nin emareleridir. Bu noktada üzerinde durmak istediğimiz bir iki konu vardır. İlerleme ve gelişme yalnızca mekanik-dijital-mekatronik boyutta kalmamalı, ayrıca sağlık ve ilaç sektöründe de millileşme sağlanmalıdır. Aksi halde milletinin sağlığını yerli imkanlar ile korumaya muktedir olmayan bir milletin, yerli ve milli uçaklarını kullanacak sağlıklı insan gücü de olamayacaktır. Ayrıca yerli otomobilin üretilmesindeki amaç sadece örnekleri gösterebilmekle sınırlı kalmamalı, tüm dünyaya ihraç eder boyutta servis, yedek parça, yetkili dağıtıcılık ve bayilik ağlarının da düzgün bir şekilde kurulması sağlanmalıdır. Yerli otomobilden elde edilen teknik ve yazılımsal tecrübe, cömert ve etkin bir tarzda diğer teknolojik AR-GE'lerin ilerlemesi için kullanılabilir hale getirilmelidir. Bu vesile ile emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Ağırbaşlı dernek olarak yerli otomobil üretiminin hemen ardından 15 adet almak için sırada beklediklerini de sözlerine ekledi. - MANİSA

Türkiye, Manisa, TOGG, Ekonomi

Kaynak: İHA

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