Magic Arch Filmi

Hayal gücü yüksek olan genç bir yunus, balık şehrini şeytani Moray Eels’ten kurtarır. Bu sırada hayalleri gerçek yapan büyülü bir kemer bulan yunus, bu sayede yeniden babası ile bir araya gelir.Yönetmen:
Vasily RovenskySenaryo:
Alec SokolowFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Magic ArchYapımcı Firma:
Licensing BrandsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
RusyaOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Karo PremiereVizyon Tarihi:
03.04.2020 Magic Arch Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.