Magic Arch Filmi

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Hayal gücü yüksek olan genç bir yunus, balık şehrini şeytani Moray Eels’ten kurtarır. Bu sırada hayalleri gerçek yapan büyülü bir kemer bulan yunus, bu sayede yeniden babası ile bir araya gelir.Vasily RovenskyAlec SokolowAnimasyonMagic ArchLicensing Brands2020RusyaİngilizceKaro Premiere03.04.2020