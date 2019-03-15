Magic'ten Önemli Galibiyet

Kaynak: AA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 120-91 mağlup ederek play-off'a kalma mücadelesini sürdürdü.NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Orlando Magic, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Cleveland Cavaliers'ı evinde 120-91 yenerek sezonun 32. galibiyetini aldı.Konferansında averaj farkıyla 9. sırada yer alarak play-off'a kalma mücadelesine devam eden Magic'te, Aaron Gordon 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, D.J. Augustin 20 sayı, 7 asistle oynarken, Nikola Vucevic 19 sayı, 11 ribaunt, Khem Birch ise 13 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.Sezonun 52. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 34 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist üretti.Irving'ten ikinci "triple double"Boston Celtics, konuk ettiği Sacramento Kings'i all-star oyuncusu Kyrie Irving'in üstün performansının yardımıyla 126-120 mağlup edip, sezonun 42. galibiyetini aldı.Celtics'te Irving 31 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla kariyerinin ikinci "triple-double"ını yaparak galibiyette başrolü oynarken, Jaylen Brown 22 sayı, Marcus Morris ise 21 sayı ve 13 ribauntla skora destek verdi.Bu sezon 34. kez kaybeden Kings'te Buddy Hield 34 sayı ve 7 asist, Harrison Barnes 20 sayı, De'Aaron Fox 19 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla mücadele etti.NBA'de yarın 8 maç oynanacak.SonuçlarIndiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 108-106Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 120-91Boston Celtics-Sacramento Kings: 126-120Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 111-98Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 120-100Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 100-99