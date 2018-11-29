Magider'in Ges Projesi Yolda

29 Kasım 2018 Perşembe 16:03



29 Kasım 2018 Perşembe 16:03

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Başkanı Ömre Yılmaz, Manisa'da 1 milyon dolarlık Güneş Enerjisi Sistemi (GES) projesiyle ilgili yatırımlara başladıklarını, yer tahsisi noktasında çalışmaların sürdüğünü söyledi.MAGİDER Başkanı Ömre Yılmaz, Manisa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uncubozköy'de bulunan bir kafede düzenlenen programda Başkan Yılmaz, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, derneği yaptığı çalışmalarla iyi bir noktaya getiren eski başkan Ayberk Aloğlu ve yönetimine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yılmaz, derneğin geldiği bu noktayı muhafaza etmek ve biraz daha yukarıya taşımak için çalışacaklarını söyledi.Ayrıca Yılmaz, Manisa'da hayata geçirecekleri 1 milyon dolarlık Güneş Enerjisi Sistemi (GES) projesiyle ilgili değerlendirme yaptı. Ülke genelinde ekonomik olarak bazı sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, "Manisa'da, derneğimizin hayata geçirdiği uygulama aşamasında olan güneş enerjisi sistemi (GES) ilgili yatırımlara başladık. Yer tahsisi noktasında ortaklıkla ilgili görüşmelerimiz, çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız iyi yerlere geldi. Sadece şuanda önümüzde bürokrasinin getirdiği, bürokrasiyle çözülmesi gereken işler var. Normal bizim taraftan, yatırımcılar tarafından işleri tamamladık. Şuanda bürokrasi kısmını açmaya çalışıyoruz. Güneş enerji santralini tarım yapılamayacak marjinal alanlara yapmayı düşünüyoruz. Dış ticaret açığımızın yüzde 60'ı enerji. En çok ihtiyacımız olan şey. Biz bununla çok çok daha rahat ilerleyebileceğimizi ümit ettik. Yatırım 1 milyon doların üzerinde. TKDK'nın ve bakanlığın bazı hibe destekleri var. Yenilenebilir enerjiyle alakalı sıfır faize yakın krediler var. Aslında çok ufak bir başlangıç sermayesiyle kendi kendine ödeyebilen bir sistem olabiliyor. Çünkü devlet alım garantisi veriyor 10 yıl boyunca. Mantık olarak gerçekten çok iyi. Aslında 4-5 yılda fazla fazla yapılan yatırımı çıkarabiliyor. Allah güneş veriyor, petrol bulmamıza gerek var mı illa. Zaten var tepemizde" diye konuştu. - MANİSA