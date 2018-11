Magider'in Yeni Yönetiminden Tanışma Toplantısı

23 Kasım 2018 Cuma 10:19



Manisa Girişimciler Derneği'nin (MAGİDER) geçtiğimiz ay yapılan kongre sonrası göreve başlayan yeni yönetimi üyeleriyle beraber tanışma toplantısı düzenledi.Geçtiğimiz ay yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrası göreve başlayan MAGİDER Başkanı Ömre Yılmaz, yönetim kuruluyla birlikte üyelerine tanışma toplantısı düzenledi. Üyelerin birbirleriyle kaynaşmasının amaçlandığı tanışma toplantısına çok sayıda iş insanının yanı sıra MAGİDER Celal Bayar Üniversitesi Temsilciliği ve Alaşehir Girişimciler Derneği de katıldı.Toplantıda konuşan MAGİDER Başkanı Ömre Yılmaz, "Geçtiğimiz ay derneğimizde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile birlikte göreve geldik. 1 aylık süre içerisinde hem yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte izlememiz gereken yolları belirleyip projeler ürettik, hem de üyelerimizin birbirlerini daha yakından tanımasını istedik. Biz arkadaşlarımızın sürekli iletişim halinde olmalarını sağlamak istiyoruz. Bu sayede hem eksikliklerimizi görüp bunların düzeltilmesi için çalışacağız, hem de arkadaşlarımızın fikir alışverişlerine ortak olacağız. Programa katkı sağlayan Alaşehir Girişimciler Derneği üyelerine de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın bugün bize destek vermesi, ilçelerimizle çalışmalarımızın bir bütün haline gelmesi için de çok önemli. Bu tanışma toplantısının hepimiz için çok verimli geçeceğini düşünüyorum" dedi.Türkiye'nin ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini belirten Başkan Yılmaz, "Ülkemiz ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Sadece iş insanları değil, halk da her yerde ekonominin gidişatını konuşuyor. Bu yüzden Türkiye genelinde bizim gibi derneklerin elini taşın altına koyması, girişimci ruhları yakalaması gerekiyor. Bir ülkede ihracat istenilen noktada değilse, ekonomi de her an manipüle edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bizim ihracatımızı geliştirmemiz lazım. Bu tabloyu da ancak tarım, sanayi, teknoloji el ele vererek çizebiliriz. Tüm dünya ülkelerinde ekonomik istikrarın sağlanması için girişimcilik faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları çok önemli. Biz de Manisa'da girişimcileri hak ettikleri noktaya ulaştırmak, onları başarısız olma korkularından kurtarmak için gerek üyelerimiz, gerekse yönetimimiz birlikte yorulmadan çalışacağımızı ve destekleyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Çünkü Manisa'dan parlayan bir güneşin Türkiye'yi aydınlatabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Program, üyelerin görüşmeleri ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - MANİSA