Mahalle Aralarında Ve Tarla Yollarında Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

İlçe genelinde hummalı çalışmalar yürüten Fen İşleri Ekibi tarla yollarında ve mahalle aralarında bakım ve onarım işlemlerini hızlandırdılar. Çalışmalar tüm mahallelerde devam ediyor.

Yoğun yağış nedeniyle bozulan yerleri düzenlemek için Seferber olan ekipler 7/24 iş başındalar.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bahattin Sözer, "ilçemizin mahalle aralarında ve tarla yollarında bozuk ve tadilat isteyen yolları elden geçirip, yeniliyoruz. Elimizdeki tüm imkânları kullanarak seferber halindeyiz. Kış şartlarında vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarımız sürecek," dedi.