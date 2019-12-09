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Mahalle bekçileri sahte parayla alışveriş yapan şahısları yakaladı

Trabzon'da sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.

09.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:50Mahalle bekçileri sahte parayla alışveriş yapan şahısları yakaladı
'da sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçesinde M.D ve H.Y isimli şahısların sahte parayla bir iş yerinden alışveriş yaparak araçla uzaklaştıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Devriye görevinde olan çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelilerin aracını durdurarak şahısları yakaladı.
Yakalanan şüphelilerden H.Y'nin 16 suçtan sabıkalı olduğu belirlendi. Şüphelilerin üzerinden 38 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Akçaabat, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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