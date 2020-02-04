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Mahalle bekçileri yasa teklifinin mimarı Dülger ve ceza hukukçusu Sözüer teklifi irdeliyor

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, bekçilere geniş yetkiler veren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yasa Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildikten sonra önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38Mahalle bekçileri yasa teklifinin mimarı Dülger ve ceza hukukçusu Sözüer teklifi irdeliyor
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti), kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, bekçilere geniş yetkiler veren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yasa Teklifi'nin, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildikten sonra önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

CHP, HDP ve İYİ Partili üyelerin muhalefet şerhi düştüğü yasa teklifi, bir kesim tarafından zaten var olan uygulamanın günümüz şartlarına uyarlanarak güncellenmesi olarak yorumlanırken, bir kesim de bunun denetimsiz bir şekilde bırakılırsa "ahlak bekçiliğine" dek uzanabileceğinden endişe ediyor.
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Meclis Genel Kurulu, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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