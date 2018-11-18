Mahalle Bekçisi, Dayısını Tabancayla Öldürdü

İZMİR'in Karabağlar
ilçesinde Vedat Daştan (36), mahalle bekçisi yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt
Kooperatif Evleri Aile Sağlık Merkezi önünde meydana geldi. Mahalle bekçiliğine yeni başlayan ismi açıklanmayan bir kişi ile dayısı Vedat Daştan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gece bekçisi, beylik tabancasıyla Daştan'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Daştan, Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Daştan, doktorların tü müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Gece bekçisi polise teslim olurken, Daştan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
- İzmir
18 Kasım 2018 Pazar 13:01