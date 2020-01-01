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Mahalle Buluşmaları'nın yeni adresi Ekin Mahallesi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, her pazar günü düzenlenen Mahalle Buluşmaları kapsamında bu kez Ekin Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

01.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:45 Mahalle Buluşmaları'nın yeni adresi Ekin Mahallesi
Belediye Başkanı Murat Köse, her pazar günü düzenlenen Mahalle Buluşmaları kapsamında bu kez Ekin Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Ekin Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda masaları tek tek dolaşarak, mahallelilerin sorunlarını dinleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Güzel Mamakımızda ulaşmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayıncaya dek bıkmadan, yorulmadan, durmadan çalışacağız" dedi.

Halkla iç içe, halkı dinleyen, halk ile birlikte yöneten bir belediyecilik anlayışı ile gönül belediyeciliği ilkesini esas alarak Mamak'ta insan odaklı çalışmalara imza atacaklarının altını çizen Köse, "Biz büyük bir aileyiz. Daha yaşanabilir, ferah bir Mamak için hepimize önemli görevler düşüyor. Biz birlikte Mamakız. Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, ilçemizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Gerek Tam Açık Kapı buluşmalarımız, gerekse günlük programlarımız dahilinde Mamaklıların hizmetinde çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızın bize olan inancını, sevgisini ve güvenini boşa çıkartmamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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