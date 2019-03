Mahalle Buluşmalarına Sekmen Damgası

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında organize edilen mahalle buluşmalarında da büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. Başkan Sekmen, yoğun tempoyla sürdürdüğü seçim çalışmalarını mahalle buluşmalarıyla da süslüyor. Yakutiye'nin Evren Paşa ve Ömer Nasuhi Bilmen mahallelerindeki seçmenlerle bir araya gelen Başkan Sekmen, seçmenlerin beklenti ve taleplerine kulak vermenin yanı sıra yeni dönemin yatırım hedeflerini de anlatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında organize edilen mahalle buluşmalarında da büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. Seçmenlerin yoğun olarak katıldığı semt buluşmaları için Evren Paşa ve Ömer Nasuhi Bilmen mahallelerine giden Sekmen, Erzurum'u yeni dönemde nelerin beklediğini anlattı.HER YERDE BÜYÜKŞEHİR'İN İMZASI VARBüyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yatırıma en çok bütçe ayıran kurum olarak Türkiye genelinde üç kez üst üste birinci olduklarını hatırlatarak, "Başınızı çevirdiğiniz her yerde kesinlikle Büyükşehir Belediyesi'nin imzasına rastlarsınız. Yürüdüğünüz kaldırım ve yollardan tutun da, nefes almak için gittiğiniz her park ve mesire alanına Büyükşehir Belediyemizin imzası var. Turizme dönük yatırımlar yapacağız dedik ve yaptık. Palandöken bugün bir dünya markası haline geldi, yatırımcılar Erzurum'da kış turizmine yatırım yapabilmek için artık birbirleriyle yarışmaya başladılar. Hayvancılık yatırımları yaptık, Türkiye'nin en büyük kamu yatırımı olan Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisleri'ni Erzurum'a kazandırdık. Erzurum'daki besici kardeşlerimiz Erzurum'da üretsin, Erzurum'da kazansın istedik. Tarımsal sulama yatırımları yaptık, göletler inşa ettik, depolar kurduk. Çiftçimiz yeniden üretmeye başlasın, ürettikçe kazanan Erzurum olsun dedik. Eğitim yatırımları yaptık, binlerce okulumuzu bakım ve onarımdan geçirdik. Kütüphaneler açtık, bilgi evleri kurduk, hemen her ilçeye ve her semte hitap edebilecek nitelikte meslek edindirme merkezleri yaptık. Gençlerimiz öğrensin, meslek sahibi olsun, ekonomik özgürlüklerini kazanıp, kendi ayakları üzerinde dursun istedik. İşte bunları elbette sizlerin sayesinde, sizlerden aldığımız güç ve destekle yaptık" diye konuştu."BİZ NE DİYORUZ, ONLAR NE DİYOR?"Erzurum'da hali hazırda devam eden Tekstil Kent Projesi'ne de dikkati çeken Başkan Mehmet Sekmen, "Bu projeyle Erzurum'umuza 5 adet tekstil fabrikası yapılacak. İhalesi yapıldı, Allah'ın izniyle yılsonuna kadar bu fabrikalar tamamlanmış olacak. Bu fabrikalarda sizler çalışacaksınız, bu memleketin evlatları iş bulacak, AŞ bulacak. Kısa vadede 2 bin gencimizi buralarda istihdam edeceğiz. Orta ve uzun vadedeki hedefimiz ise, en az 4 bin kişi olacak. Biz farkımızı işte böyle ortaya koyuyoruz; iş bulacağız, istihdam sağlayacağız ve gençlerimize ekmek kapısı açacağız diyoruz. Peki, bize muhalefet edenler ve sözde rakip olmaya kalkışanlar ne diyor? Geldiğimizde şirketleri kapatacağız diyor, işten adam çıkartacağız diyor, yıkacağız diyor, dökeceğiz diyor, sökeceğiz diyor. Aramızdaki fark işte budur. Bizim Erzurum kaygımız var, Erzurumlu kaygımız var. Bizim gençlerimiz için gelecek planlarımız, ev hanımlarımız için özel projelerimiz, esnafımız, sanatkarımız ve üreticimiz için kalkınma planlarımız var" şeklinde konuştu."AK PARTİ DEMEK, HİZMET VE YATIRIM DEMEK"AK Partili belediyelerin, belediyecilikte özel bir yaklaşıma sahip olduğunu ve hiçbir siyasal partinin böylesine özel bir vizyona sahip olmadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Nerede bir AK Partili belediye varsa, orada hizmet var demektir, yatırım var demektir. Kaldı ki, bu durumu herkes rahatlıkla da gözlemleyebilir. Türkiye genelinde olduğu gibi, Erzurum'da da, bir AK Parti'den önceki dönem var, bir de AK Parti'den sonraki dönem var. Biz hizmet kadrolarıyız, Liderimiz ve Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzde açtığı ufuk doğrultusunda biz milletimize hizmet için varız. Biz laf üretmedik, iş ürettik. Sizler destek oldunuz, yetki verdiniz, bizler çalıştık, didindik, gayret ettik. Hamdolsun bugün bu gayretimizin karşılığını sizlerden ilgi ve yakınlık görerek alıyoruz. Hamdolsun, bugün Erzurumlu hemşehrilerimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz" diye konuştu."SANDIĞA GİTTİĞİMİZ GÜN AKLIMIZA ERZURUM GELSİN, GELECEĞİMİZ GELSİN."31 Mart seçimlerine dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: "Sandık başına gideceğiniz o gün aklınıza ilk olarak Erzurum gelsin! Oyunuzu kullanmadan önce Erzurum'un dününü hatırlayın, bugününe bir bakın! Bu şehir dün nerelerdeydi, bugün nerelere geldi? Yaptıklarımıza bakın, yapacaklarımıza bakın! Erzurum'un yarınlarını düşünün ve kararınızı ondan sonra verin! Biliniz ki; Cumhur İttifakı'ndan yana yapacağınız her tercih, bu kadim memleketin yükselişini daha da artıracak. Emin olunuz ki, vereceğiniz her destek, Erzurum'u şaha kaldıracak, koşturacak, büyütüp geliştirecek. Dolayısıyla kazanan sizler olacaksınız, Erzurum olacak. Bu doğrultuda sizden alacağımız destek ve yetkiyle Erzurum'a hizmet etmekse bizim boynumuza borç olacak." - ERZURUM