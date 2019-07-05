05.07.2019 11:57
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Mahalle diken üstünde.

Mahalle diken üstünde.

Mahalle diken üstünde...Esrarengiz 2 kişiyi bulmak isteyen mahalleli ellerinde sopalarla nöbet tutuyor
SİVAS - Sivas'ta mahallelerinde korku salan esrarengiz 2 kişiyi bulmak isteyen mahalle sakinleri, günlerdir ellerinde sopalarla nöbet tutuyor.
Sivas'ın Şeyhşamil mahallesinde yaklaşık 2 haftadır evleri gözetledikleri düşünülen esrarengiz iki kişi mahalleye korku saldı. Bir çok kişi tarafından fark edilip polise ihbar edilen bu iki kişi bir türlü yakalanamadı. Mahallenin gençleri yaklaşık bir haftadır ellerinde sopalarla sabahlara kadar nöbet tutuyor. Mahalle sakinleri, sapık olduğu düşünülen iki kişinin biran önce yakalanması için kolluk kuvvetlerinden yardım istiyor.
Mahalle sakinleri yaptıkları açıklamada, "Mahallemizde yaklaşık 2 haftadır şüpheli iki kişi dolaşıyor. Evleri gözetliyorlar. Mahalle sakinleri korku içerisinde. Gecen uyumaya korkuyoruz. Bu nedenle sabahlara kadar mahallede nöbet tutuyoruz. Polisimizden bir an önce bu iki kişinin bulunmasını istiyoruz."dediler. Mahalle diken üstünde.
Kaynak: İHA
sapık, sivas, Genel

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