Mahalle halkı ile belediye görevlisinin 'eski sel görüntüsü' tartışması

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yağış nedeniyle yolları çamur olan mahalle halkı, sosyal medyada eski sel görüntülerini paylaşıp tepki gösterince olay yerine gelen belediye ekipleriyle tartıştılar.

İlçenin Tekebaşı Mahallesi'ndeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi'ne giden öğrencilerin su ve çamurla kaplı yoldan geçerken sıkıntı çekmesi üzerine aileleri, önceki gün durumu protesto etti. Bu sırada bazı kişiler, yolun hem mevcut durumu hem de 2018'in nisan ayında bölgede şiddetli yağış sonrası oluşan sel görüntülerini sosyal medya paylaştı. Gelişme üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi görevlileri, mahalleye gelerek inceleme yaptı. Bu sırada toplanan halkı, yolların bir an önce yapılmasını istedi. Belediyenin kadın görevlisi ise konuşma sırasında, sosyal medyadan 2018'deki eski sel görüntülerinin yeniymiş gibi paylaşılmasını eleştirdi. İsmi öğrenilemeyen görevli, "Eski görüntüleri paylaşarak çirkin siyaset yapıyorsunuz. Bu yol yapılacak planlamaya alındı ancak yağışlar nedeniyle ertelendi. Burada sel olmadığını göstermek için geldim" dedi. Mahalle sakinleri de, "Biz siyaset yapmıyoruz, paylaşımlarımızda hiçbir kurumunu hedef almadık. Çocuklarımız okula gidemiyor, biz sadece yolun yapılmasını istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.Tarafların arasındaki kısa süreli gerginliğin ardından görevli kadın, mahalle halkını yol konusunda bilgilendirip, olay yerinden ayrıldı.