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Mahalle halkına müzikli moral verdi

Mahalle halkına müzikli moral verdiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında bir vatandaş, balkonuna kurduğu ses sistemi ile komşularına hareketli parçalar ile moral verdi.

20.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:07
Mahalle halkına müzikli moral verdi
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında bir vatandaş, balkonuna kurduğu ses sistemi ile komşularına hareketli parçalar ile moral verdi.
Hasan Çelebi Mahallesinde yaşayan ve düğün organizasyonları yapan Veysel Gökçen , dün gece evinin balkonuna ses sistemi kurdu. Bilgisayardan hareketli parçalar açan ve mikrofon ile kendisi de eşlim eden Gökçen, sesi duyarak pencere ve balkonlara çıkan komşularına isteklerini sordu. İstek parçaları da çalarak vatandaşlara müzikle moral veren Gökçen, "Sokağa çıkma yasağında mahalle sakinlerini eğlendirmek için balkonumdan müzik çalıyorum. Komşularımın istek parçalarını da çalarak onlara moral veriyorum" dedi.
Komşuları da eşlik ettikleri parçaları çalan Gökçen'e alkışlarıyla teşekkür etti. Mahalle halkına müzikli moral verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Siverek, Gökçen, Güncel
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