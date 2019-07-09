09.07.2019 19:17
Haberler» Güncel» Haber

Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor

Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için planlanan Mahalle Huzur Toplantılarının ikincisi Kılavuzlar Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için planlanan Mahalle Huzur Toplantılarının ikincisi Kılavuzlar Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirildi.

Mahallelerin genel asayiş değerlendirmesi, yaşanan sorun ve problemler, alınması gereken tedbirleri yerinde ve birebir değerlendirmek amacı ile planlanan Mahalle Huzur Toplantılarının ikincisi İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Başkanlığında Kılavuzlar Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, beraberindeki İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Emniyet Şube Müdürleri ile birlikte 100. Yıl ve Kılavuzlar Mahallesi muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek mahallelerde yaşanana sıkıntıları dinledi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Huzur, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:46   Edirne'nin restorasyona alınan tarihi Tunca Köprüsü, trafiğe kapatıldı
19:46   DHA YURT - Avaşin'de şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı
19:43   Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın 1
19:43   Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın (2)
19:42   MGSÜ Rektörü Parlak'tan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
19:42   ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi
19:42   Rusya'dan Afganistan İçi Diyalog Konferansı değerlendirmesi