Haberler » Güncel » Mahalle huzur toplantılarının sonuncusu yapıldı - Haber

Mahalle huzur toplantılarının sonuncusu yapıldı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için planlanan Mahalle Huzur Toplantılarının sonuncusu gerçekleştirildi.

27.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:21 Mahalle huzur toplantılarının sonuncusu yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için planlanan Mahalle Toplantılarının sonuncusu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahallelerin genel asayiş değerlendirilmesinin, yaşanan sorun ve problemlerin belirlenmesi, alınması gereken tedbirleri yerinde ve birebir değerlendirmek amacı ile planlanan huzur toplantılarının sonuncusu Üniversite ve Kurtuluş Mahallesinde yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Mahallelerde yaşanan sıkıntıları, sorunları yerinde tespit etmek amacıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ "Düşüncemiz sahaya giderek muhtarlarımızla esnafımızla yaşayan insanlarımızla bizi ilgilendiren tüm sorunların tespitini yapmak. Çözüm noktasında eğer anlık çözüm mümkünse onların hayata geçirilmesini sağlamaktı. Zaman ve imkana dayanan bir sorunsa o tespitleri de yapıp en kısa sürede çözümünü sağlayıp daha iyi yaşanabilir Karabük'ümüzün hedefi ile böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. Bugünde son toplantımızı yaptık. Toplantılara ilgi gösteren muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:00   Konya'da "2019'a Elveda-Ver Elini Kardeşim" programı düzenlendi - Haber
22:00   Şili'de anayasa değişikliği referandumu 26 Nisan'da yapılacak - Haber
22:00   Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor - Haber
22:00   İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması - Haber
21:57   Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
21:00   4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Haber
20:29   Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
19:34   Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Haber
27.12.2019 22:01:28