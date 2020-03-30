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Mahalle maçı yapan grubu polis engelledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahalle maçı yapan bir grup, vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından engellendi.

30.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:06
Mahalle maçı yapan grubu polis engelledi
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde mahalle maçı yapan bir grup, vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından engellendi. Polis maç yapan gurubu uyarıp evlerine gönderdi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi'nde bir gurup genç kendi aralarında maç yaptı. Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere rağmen maç yapan grup mahalle sakinlerinin tepkisine rağmen dağılmayınca polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede maç yapılan mahalleye gelen polis ekipleri guruba uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarısı üzerine yaklaşık 10 kişilik gurup maçı bırakıp evlerine döndü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, 3. Sayfa
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