Mahalle Maçları Geri Dönüyor

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Mahalleler Ligi kurulacağını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Yıldırım, İstanbul'daki 961 mahallenin futbol takımlarının katılacağı bir Mahalleler Ligi kurulacağını ifade etti.
Mahalle maçları ruhunu geri getirmek için gerçekleştirilmesi planlanan projede, öğrenci ve emeklilerden oluşan spor elçilerinin hakemlik yapacağı kaydedildi. Mahalle liglerinin şampiyonları amatör ve profesyonel liglere açılma imkanı bulacak.
Aynı zamanda mahallelerde komşuluk ilişkilerini geliştirerek İstanbulluluk şuurunu artırmanın da hedeflendiği projede, mahalle maçlarının kuralları geçerli olacak.
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Kaynak: AA