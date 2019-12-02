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Mahalle Meclisinin son toplantısı Ulus'ta yapıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün hayata geçirdiği Mahalle Meclislerinin birinci oturumunun sonuncusu Ulus Mahallesinde gerçekleşti.

02.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:20Mahalle Meclisinin son toplantısı Ulus'ta yapıldı
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün hayata geçirdiği Mahalle Meclislerinin birinci oturumunun sonuncusu Mahallesinde gerçekleşti.

Ulus Gençlik Merkezinde gerçekleşen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcıları Selamet Güner, Yusuf Burkut, Sedat Çelik, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

Seneye herkes doğalgaz kullanacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz oturum öncesi Ulus Mahallesine göreve geldikleri günden bu güne yapılan hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Daha sonra mahalle sakinlerinin sorularını cevaplayan Başkan Büyükgöz, "Doğalgaz sorunu artık çözüme kavuştu diyebiliriz. Doğalgaz verilmeye başlandı. Ana hatta yakın olan yerlere doğalgaz veriliyor. Ana hat dışında kalanlara da seneye yapılacak yeni bir hatla doğalgaz verilecek. Seneye inşallah herkes doğalgaz kullanacak" dedi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Ulus, Güncel

Kaynak: İHA

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