Mahalle muhtarı 65 yaş üstü vatandaşlara yardım dağıttı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Çavdaroğlu Mahalle Muhtarı Şevket Yılmaz, yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek yemek dağıttı.
26.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:06
Balıkesir 'in Sındırgı ilçesine bağlı Çavdaroğlu Mahalle Muhtarı Şevket Yılmaz, yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek yemek dağıttı.
Mahallenin gençleriyle beraber evlere giden Yılmaz, azalarıyla beraber 65 yaş üstü vatandaşlara yemek götürüyor, ekmek veriyor.
Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtti.
Mahallenin gençleriyle beraber evlere giden Yılmaz, azalarıyla beraber 65 yaş üstü vatandaşlara yemek götürüyor, ekmek veriyor.
Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Şevket Yılmaz, Balıkesir, Sındırgı, Güncel