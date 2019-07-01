Mahalle Muhtarı altyapı sevincini sosyal medyadan paylaştı

Mahalle Muhtarı Kadir Türker, sevinçli haberi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayarak MASKİ'ye teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki eski altyapıları modern sistemlere dönüştürmeye devam ediyor. MASKİ'nin bu kapsamda Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde yürüttüğü 18 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde süren işin ilerlemesiyle ilgili Gökkaya Mahalle Muhtarı Kadir Türker de şahsi sosyal medya hesabından bilgi ve fotoğraf paylaştı. Son kilometrelere girdiklerini söyleyen Muhtar Türker, mahalle halkı olarak memnuniyet duyduklarını ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 'e ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti. Çalışmalar tamamlandığında, mahalle tam anlamıyla sağlıklı ve modern kanalizasyon altyapısına kavuşmuş olacak.