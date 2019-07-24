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Mahalle Muhtarı Dondurma Festivali düzenledi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde eğitim öğretim yılının sona ermesiyle başlayan Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören çocuklar için Dilküşah Mahallesi Muhtarı İsa Bacaksız Dondurma Festivali düzenledi.

24.07.2019 12:30 Mahalle Muhtarı Dondurma Festivali düzenledi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde eğitim öğretim yılının sona ermesiyle başlayan Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören çocuklar için Dilküşah Mahallesi Muhtarı İsa Bacaksız Dondurma Festivali düzenledi. Mahallesindeki camilerde Yaz Kur'an Kursları faaliyeti bulunan camilerden her gün bir camiyi ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen Muhtar ıBacaksız onlarla sohbet ederek çeşitli eğlenceler düzenledi. Çocukları eğlendiren Muhtar Bacaksız dondurma ikram ederek eğlencelerine ortak oldu.

Düzenlediği Dondurma Festivali hakkında açıklamalarda bulunan Muhtar İsa Bacaksız, "Çocuklarımıza camiyi sevdirmek için Dondurma Festivali düzenliyoruz. Dondurma Festivali kapsamında mahallemizdeki tüm camileri ziyaret ederek yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencilerimizle sohbet ediyoruz, onlarla birlikte eğleniyoruz, eğlencelerine ortak oluyoruz ve dondurma ikram ediyoruz. Kurslara mahallemizden yaklaşık 300 çocuğumuz katılıyor. Tüm kurslarımızda Dondurma Festivalini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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