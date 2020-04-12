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Mahalle muhtarı ekmeksiz kalan vatandaşın imdadına yetişiyor

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de sokağa çıkma yasağından dolayı ekmeksiz kalan vatandaşların yardımına mahalle muhtarı yetişti.

12.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:47
Mahalle muhtarı ekmeksiz kalan vatandaşın imdadına yetişiyor
Şanlıurfa 'nın sınır ilçesi olan Akçakale 'de sokağa çıkma yasağından dolayı ekmeksiz kalan vatandaşların yardımına mahalle muhtarı yetişti. Muhtar, aldığı ekmekleri şahsi aracıyla evlere dağıttı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinin muhtarı Halil Karataş, korona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı ekmeksiz kalan vatandaşın imdadına yetişti. Muhtar Halil Karataş, kendi aracıyla mahalleliye ekmek ulaştırdı.

Vatandaşların yasağa uymalarının öncelikli bir durum olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Halil Karataş,"Vatandaşlar yasağa uysun, bizler ekmeklerini evlerine kadar getiririz. Vatandaşımızın evine kendi aracımla ekmek getiriyor ve hastalananları hastaneye taşıyorum. Yeter ki onlar yasağa uysun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
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