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Mahalle muhtarı kapı kapı dolaşıp yaşlıları bilgilendirdi

Korona virüsle mücadele kapsamında Aydın'da 65 yaş üstü vatandaşlara serbest dolaşım yasağının gelmesinin ardından kurumlar muhtarlıklarla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

24.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:44
Mahalle muhtarı kapı kapı dolaşıp yaşlıları bilgilendirdi
Korona virüsle mücadele kapsamında Aydın 'da 65 yaş üstü vatandaşlara serbest dolaşım yasağının gelmesinin ardından kurumlar muhtarlıklarla birlikte çalışmalarına devam ediyor. İlde yaşayan ve 65 yaş üstü tüm vatandaşların durumlarını içeren rapor hazırlanıyor.

Bu kapsamda mahalle muhtarları ile birlikte çalışan kurumlar, ildeki tüm yaşlılar hakkında envanter çıkarıyor. Bir yandan bilgisayar ortamında on-line çalışmalar devam ederken diğer yandan da mahalle muhtarları kapı kapı dolaşıp 65 yaş üstü vatandaşlarla görüşüp sokağa çıkma yasağının önemini anlatıyor.

Virüsle mücadele kapsamında alınan karar ve uygulamalara herkesin azami ölçüde riayet etmesi gerektiğini belirten Ilıcabaşı Mahalle Muhtarı Alim Tarım, kapı kapı dolaşıp vatandaşları bilgilendirerek mahallesindeki yaşlıların bilgilerini güncelledi.

Mahallesinde 65 yaş üstü 150 kişinin yaşadığını belirten Alim Tarım, "Tüm yaşlılarımızın evlerine tek tek dolaştık. Bir yandan sokağa çıkma yasağının önemini anlatıp diğer yandan da yaşlılarımızın, yalnız başına mı, karı-koca birlikte mi yoksa çocuklarının yanında mı yaşadığını not aldık. Bu süreci yaşlılarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamdan atlatması için el birliği ile çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Aydın, Güncel

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