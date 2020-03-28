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Mahalle muhtarı yaşlıların hizmetine koşuyor

Kırıkkale'de bir mahalle muhtarı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri yaşlıların hizmetine koşuyor.

28.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:34
Mahalle muhtarı yaşlıların hizmetine koşuyor
Kırıkkale 'de bir mahalle muhtarı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri yaşlıların hizmetine koşuyor.

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Kimeski Mahallesi Muhtarı Osman Altun da özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan yaşlıların gıda, ilaç, hijyenik ürünler gibi ihtiyaçlarını gideriyor. Kırıkkale Valiliğinin bilgisi dahilinde yaşlılara hizmet ettiğini aktaran Altun, "Biliyorsunuz ülkemiz, dünyamız ve ilimizde bir virüs belası ile mücadele ediyoruz. Yaşlılarımızın evden çıkmaması gerekiyor. Onlar bizlerin en kıymetli varlıkları. Onları kaybetmek istemiyoruz. Dışarı çıkamadıkları için tüm ihtiyaçlarını mahallemizin muhtarlığı adına karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Altun, "Yaşlılarımız evden dışarı çıkamadıkları ve mahallemizde merkeze uzak olduğu için onların tüm ihtiyaçlarını karşılama gayretindeyiz. Kiminin ekmek, kimisinin erzak, bazılarının ilaç, sebze ve meyve ihtiyaçları ve talepleri oluyor. Kendi özel aracımla hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Çocuk ve torunlarının eğitimden geri kalmamaları için test ve yardımcı ders kitaplarına varıncaya kadar onlara ulaştırma gayretindeyiz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Güncel

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