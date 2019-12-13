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Mahalle muhtarlıklarına kitaplık hediye edildi

Aydın'da İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği, 28 mahalle muhtarına kitaplık hediye etti.

13.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:33
'da Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği, 28 mahalle muhtarına kitaplık hediye etti.
Dernek tarafından hayata geçirilen "Oku ve Okut" projesi kapsamında İncirliova Kültür Park'ta etkinlik düzenlendi.
Burada konuşma yapan dernek başkanı Hulisi Genişoğlu, 28 mahalle muhtarına kitaplık ve Yörükler üzerine yazılan kitapları hediye ettiklerini söyledi.
İncirliova Muhtarlar Dernek Başkanı Mukadder Yüksel de "Mahalledeki çocuklarımızın kitap okuması için önemli bir projedir. Okuma yazma konusunda belediyemiz zaman destek veriyor. Burada toplanacak kitaplarla mahallemizdeki vatandaş ve çocuklar okuma konusunu geliştirecekler." dedi.
İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erginer ise bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Mahalle muhtarlıklarına kitaplık hediye edildi

İncirliova, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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