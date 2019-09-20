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Mahalle sakinleri silah sesleriyle uyandı

Samsun'un Bafra ilçesinde mahalle sakinleri bir magandanın havaya ateş etiği silah sesleriyle uyandı.

20.09.2019 05:45Mahalle sakinleri silah sesleriyle uyandı
Samsun'un Bafra ilçesinde mahalle sakinleri bir magandanın havaya ateş etiği silah sesleriyle uyandı.

Olay, gece 00.10'da Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce silahla havaya 8 el ateş edildi. Olayı gerçekleştiren magandalar otomobille olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucunda kurşunlar sokağın iki tarafında bulunan iş yerlerine veya apartmanlara isabet etmedi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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