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Mahalle sakinlerinden aşure ikramı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kasımpaşa mahallesi sakinleri tarafından Cuma namazı sonrasında Mevlid-i Şerif okutulurken cami cemaati ve vatandaşlara da aşure ikram edildi.

04.10.2019 16:10Mahalle sakinlerinden aşure ikramı
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kasımpaşa mahallesi sakinleri tarafından Cuma namazı sonrasında Mevlid-i Şerif okutulurken cami cemaati ve vatandaşlara da aşure ikram edildi.

Cuma namazının ardından mahalle sakinleri tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına, cami cemaatinin yanı sıra protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. İlçenin en köklü mahallelerinden olan Kasımpaşa Mahallesi sakinlerinin bu birlik ve beraberliği, diğer mahallelere de örnek oldu. Mahalle sakinleri, içerisinde bulunulan Muharrem ayı münasebetiyle birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi amacıyla şehitler için Mevlid-i Şerif okuttuklarını ve aşure ikramında bulunduklarını söylediler. Mahalleliler, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bozulmadan devam etmesi için duada bulundular. - BİLECİK

Kasımpaşa, Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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